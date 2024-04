Lavori sul torrente Spina nell’area limitrofa ai binari

SPOLETO Entro breve partiranno gli interventi di sistemazione idraulica del torrente Spina, nell’area di interferenza con la linea ferroviaria Orte-Falconara, nella quale insiste anche il nuovo binario del raddoppio della tratta Spoleto-Campello. Il progetto complessivo prevede una serie di interventi lungo l’alveo del torrente, con l’obiettivo di contenere gli effetti di una eventuale piena a monte dell’intersezione della ferrovia. Il primo lotto, finanziato con un milione di euro a valere sui fondi del Pnrr è stato presentato nel corso di una conferenza stampa nella sede del Consorzio della Bonificazione Umbra, a Spoleto. Sono intervenuti l’assessore regionale Enrico Melasecche (foto), il sindaco Andrea Sisti e per il Consorzio della Bonificazione Umbra, individuato dalla Regione come soggetto attuatore, il presidente Paolo Montioni, il direttore Candia Marcucci e il Rup (Responsabile unico del procedimento) ingegner Paolo Rosi. "Molteplici gli obiettivi che verranno raggiunti con la messa in sicurezza del corso d’acqua – ha spiegato l’assessore Melasecche -, dalla salvaguardia della popolazione a quella della zona industriale di Fabbreria, all’eliminazione delle interferenze con il tracciato ferroviario. Stiamo completando il raddoppio della Orte-Falconara nel tratto Spoleto-Campello e con questo primo intervento si garantirà che, in caso di alluvione, la situazione sia del tutto sotto controllo".