Lavori in vista su sette viali alberati

SPOLETO - Nuovo look per sette viali alberati della città. Ammonta a 74mila euro il progetto esecutivo approvato dal Comune, su proposta dell’assessore Agnese Protasi (foto). Oltre a eliminare le attuali criticità l’obiettivo è quello di tutelare la pubblica incolumità e risistemare la pavimentazione stradale. Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano via Cecili e piazza San Domenico dove si trova un tiglio gravemente danneggiato in seguito a un incidente stradale. Il Comune provvederà ad abbatterlo per poi sostituirlo. In via Loreto e via Cacciatori delle Alpi, invece, si procederà all’eliminazione delle ceppaie ritenute "pericolose" di alberi rimossi per motivi di sicurezza mentre nella zona tra il Giro della Rocca e piazza Campello è prevista la potatura straordinaria di una "sophora japonica" e la definitiva rimozione di alcuni tigli. Interventi anche viale Trento e Trieste, viale Matteotti e viale Martiri della Resistenza.