BASTIA UMBRA – Lavori in via Garibaldi, scatta la protesta tanto che, per il pomeriggio di ieri, il Comune ha organizzato un incontro pubblico, con la partecipazione di residenti e operatori commerciali della strada, per individuare possibili soluzioni. Abitanti e commercianti che, di fronte al cantiere allestito in via Garibaldi, lamentano la mancanza di un’informazione tempestiva e il fatto che i lavori erano previsti una volta riaperto l’ingresso di Portella e un tratto della piazza così da garantire accessi che, con la situazione attuale, mancano; senza dimenticare, nell’area anche la chiusura di porta Sant’Angelo. Con la prospettiva che, per diversi mesi la situazione rimanga di impercorribilità, se non da parte dei pedoni, della via. Mancanza di informazione – ci sarebbero stati disagi anche per il recupero di auto dopo la cantierizzazione -, ma anche di soluzioni alternative. Magari chiudendo un tratto della via, quello a ridosso della piazza e successivamente procedere ai lavori in quello di collegamento con via della Rocca. Una gradualità, nella chiusura, che darebbe respiro alla via evitando che, probabilmente per mesi, la strada finisca per essere impercorribile ai veicoli e senza alternative.