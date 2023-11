“Lavori estivi 2023“, ultimo atto. La consegna degli attestati

Progetto “Lavori estivi 2023“: consegnati gli attestati di partecipazione e il relativo assegno. La finalità del progetto, attivo da 13 anni, è avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro in maniera protetta; quest’anno sono stati 21 i partecipanti fra i 16 e 20 anni i quali hanno anche ottenuto un credito scolastico. Diverse le attività, scelte per stimolare maggiore sensibilità alla cura e rispetto dei beni comuni, in particolare dei parchi cittadini, della la Pineta Ranieri e di Piazza Michelangelo, sede di Informagiovani e centro di aggregazione giovanile “La Piazzetta“. Da quest’anno due novità: i giovani si sono occupati della promozione del territorio girando dei video TikTok . Altra novità la serata “Schiuma party – Let’s start again from Pierantonio“. Alla cerimonia presenti il vice sindaco Annalisa Mierla, la responsabile della Coop Asad Monica Nanni, la responsabile del V settore del Comune Simonetta Boldrini, gli educatori Jacopo Galmacci, Martina Focaccetti e Sofia Donini per il centro di aggregazione “La Piazzetta“ e l’ InformaGiovani, il presidente dell’associazione “Gruppo Volontari Umbertide“ Milena Morelli.

Pa.Ip.