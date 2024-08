Lavori di ampliamento: lo scalo punta a un milione di passeggeri

Via ai lavori di ampliamento per l’Aeroporto internazionale dell’Umbria. Il punto è stato fatto in regione durante un incontro al quale hanno partecipato tra gli altri la governatrice Donatella Tesei e i vertici della Sase. Il costo dell’intervento per potenziare la struttura in modo da arrivare ad un milione di passeggeri annui e ad offrire migliori servizi agli utenti, tocca 6,8 milioni di euro, di cui 5,1 finanziati attraverso l’Fsc e 1,7 di cofinanziamento della Sase. Anche alla luce di questo impegno finanziario, indispensabile per raddoppiare la capacità di transito dello scalo oggi satura, diventa determinante il contributo di tutti i soci della Sase. La fine dei lavori è prevista per il 2028. E’ stato inoltre ricordato che il 20 luglio è stato pubblicato in Gazzetta il dispositivo che consente l’assegnazione dei fondi ai soggetti attuatori, che nel caso del San Francesco è la Sase Spa, società che gestisce lo scalo con la supervisione delle strutture regionali di riferimento.