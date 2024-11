Lavori alla strada del Furioso. Poi si consoliderà il ponte

Sono iniziati i lavori di sistemazione della strada del Furioso, che collega Madonna del Piano a Pian di San Martino e quindi i Comuni di Monte Castello di Vibio e Todi. Gli interventi, a cura di Tecnostrade, sono propedeutici alla deviazione del traffico durante il periodo di chiusura totale del Ponte di Montemolino sul fiume Tevere. La ditta esecutrice informa che durante l’orario lavorativo il traffico sarà regolato con l’ausilio di personale specializzato e che verrà comunque ripristinata la normale circolazione durante l’orario non lavorativo e nei giorni festivi. Il cronoprogramma prevede che l’opera sia portata a termine entro il 20 dicembre, così da poter procedere alla chiusura al traffico del ponte entro la prima metà di gennaio 2025, dando il via al consolidamento della pila e delle spalle dell’infrastruttura e alla realizzazione di nuovi impalcati con adeguamento della piattaforma stradale. L’appalto, per un importo di 3,3 milioni di euro, prevede un investimento per la sistemazione della strada del Furioso di circa 300mila euro. Prevista nei prossimi giorni la fresatura della pavimentazione, la risagomatura della strada, la posa di conglomerato bituminoso di tipo Binder, il trattamento di depolverizzazione, la formazione di Binder in corrispondenza della formazione degli incroci, la segnaletica orizzontale e verticale, la messa in opera di archetti parapedoni e dissuasori. L’appalto prevede l’ultimazione di tutta l’operazione di consolidamento e adeguamento del ponte entro 530 giorni dalla consegna dei lavori avvenuta lo scorso 30 settembre, quindi entro la fine del 2025.

s.f.