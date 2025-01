Lavori alla scuola “Birago“. Nuovo impianto d’illuminazione

Dal 7 gennaio la Dalmazio Birago riaprirà con una “nuova luce“. Il Comune di Passignano annuncia che sono in fase di completamento i lavori di riqualificazione energetica della scuola primaria e secondaria. "Durante la pausa natalizia, i primi due piani dell’edificio sono stati dotati di un moderno impianto di illuminazione con luci a led, più efficienti e sostenibili. I lavori, per un investimento complessivo di 70mila euro proseguiranno nei prossimi fine settimana per non interferire con l’attività scolastica", dicono dal Comune. Questa iniziativa si inserisce nel piano di efficientamento energetico promosso dall’amministrazione e in particolare dal vicesindaco Matteo Castellani, con l’obiettivo "di ridurre i consumi energetici, migliorare il comfort visivo e ambientale per studenti e personale scolastico. Un piccolo ma importante passo verso scuole più moderne e rispettose dell’ambiente" come ha spiegato la stessa amministrazione annunciando l’intervento.