Lavori al Cassero, viabilità sottosopra. Viale Nazario Sauro chiude 10 giorni

L’apertura al traffico è prevista entro la fine dell’estate, intanto per completare i lavori di asfaltatura della Variante del Cassero cambierà la viabilità sotto le mura urbiche. Da domani – venerdì 26 luglio – sarà infatti chiuso al traffico per dieci giorni il tratto stradale di viale Nazario Sauro compreso tra la discesa Marchesani e l’accesso al parcheggio Raniero Collesi, che resterà comunque sempre accessibile per la sosta al pari del posteggio di piazzale Ferri. La modifica della circolazione, disposta con un’ordinanza del comando della Polizia Locale, consentirà la posa del manto bituminoso che rivestirà la nuova rotatoria già allestita all’ingresso dell’area di parcheggio dell’Ansa del Tevere e permetterà di completare l’itinerario stradale che bypasserà la strettoia sotto il bastione dei giardini del Cassero. Non ci sarà alcun cambiamento per i percorsi pedonali che collegano l’area al centro storico. Ai residenti nelle abitazioni che si trovano in zona sarà garantito il passaggio a piedi.

Al completamento dell’asfaltatura della variante del Cassero, iniziata il 10 luglio, seguiranno poi le opere accessorie, compresa la segnaletica orizzontale e verticale, quindi verrà aperto al transito veicolare tutto il nuovo itinerario stradale. Il tratto di viale Sauro che verrà dismesso dopo l’apertura della variante stradale alternativa sarà parzialmente smantellato e trasformato in pista ciclopedonale. "Al termine, il progetto della Variante del Cassero raggiungerà così i quattro obiettivi fondamentali: superare le criticità legate alla sicurezza stradale dovuta alla strettoia; conseguire una maggiore fluidità del traffico; incentivare l’utilizzo della modalità ciclopedonale per gli spostamenti all’interno della città, attraverso il nuovo percorso che permetterà di completare il ring perimetrale delle mura urbiche e valorizzare il patrimonio culturale", si legge in una nota del Comune. Nell’ambito dei lavori saranno inoltre riqualificati i bagni pubblici di piazzale Ferri, attraverso la demolizione e la ricostruzione dell’attuale fabbricato dismesso e l’allestimento di servizi automatici utilizzabili anche dai portatori di handicap. Alla realizzazione della Variante del Cassero sarà collegato anche l’investimento da 600mila euro con fondi della Regione Umbria, cofinanziato per 250mila euro dal Comune, con il quale sarà ampliato il parcheggio Raniero Collesi. Agli attuali 118 stalli per auto del posteggio saranno aggiunti 75 posti e sarà montato un ascensore che collegherà la nuova area di parcheggio e la viabilità ciclopedonale con il bastione del Cassero.