Lavori a Gubbio: Piazza Grande sottoposta a rilievi scientifici con georadar

Procedono spediti e senza intralci i lavori per la ripavimentazione di Piazza Grande, attualmente sospesi per qualche legittimo giorno di ferie da parte delle maestranze.

Lavori che la città segue con attenzione, anche a volte, da parte dei social, con qualche punta di esasperazione che insinua sospetti infondati, come quello della sicurezza.

Invece provoca curiosità il recente riemergere, proprio al centro della “platea magna” di reperti non conosciuti (tracce di mura e basamenti), contrariamente a quelli dell’antico porticato demolito nel 1839 per consentire a Palazzo Ranghiasci un maggior respiro panoramico. Per questo l’Amministrazione comunale e la direzione dei lavori, d’intesa con gli organi di controllo, hanno ritenuto opportuno programmare a breve scadenza, addirittura per i prossimi giorni l’impiego di un georadar in maniera da operare approfonditi rilievi scientifici che consentano di spazzare dubbi ed incertezze.