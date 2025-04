L’Avis già ’chiama’ i candidati: "Si impegnino da subito per aumentare le donazioni"

Nella campagna elettorale irrompe la donazione del sangue della quale c’è tanto bisogno: l’Avis di Assisi ha incontrato i candidati sindaco per promuovere il valore, appunto, della donazione. Un gesto semplice ma dal profondo significato: presso il punto di raccolta sangue dell’ospedale di Assisi, la sezione Avis "Franco Aristei" ha accolto i due candidati alla carica di sindaco, Eolo Cicogna e Valter Stoppini, per un momento di dialogo e sensibilizzazione rivolto a tutta la comunità.

"Entrambi i candidati hanno accolto con immediata disponibilità l’invito dell’associazione – viene evidenziato dagli avisini di Assisi -. L’iniziativa nasce dalla necessità di richiamare l’attenzione su un tema che riguarda tutti: la donazione di sangue. Nelle ultime settimane infatti, dopo molti mesi, anni, di continuo incremento, a livello comunale si è rilevato un lieve calo nelle donazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; un piccolo segnale che non può rimanere ignorato".

Per questo Avis Assisi ha voluto coinvolgere i due protagonisti della prossima tornata elettorale, chiedendo loro di farsi portavoce di un invito alla cittadinanza: il bisogno di sangue non conosce stagioni né schieramenti, serve sempre il contributo di tutti. Un appello trasversale cui nella circostanza viene conferita maggiore incisività grazie a coloro che si candidano a guidare la città nei prossimi anni: donare è un atto di responsabilità civica e collettiva. Un gesto simbolico, ma anche pratico, che ha voluto ribadire come la salute ed il bene comune debbano essere temi centrali nel dibattito pubblico. L’Avis Assisi ha per questo ringraziato sentitamente Valter Stoppini ed Eolo Cicogna per la loro partecipazione, testimonianza di attenzione verso la coesione sociale".