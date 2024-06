L’Avis di Umbertide cresce. In un anno 57 nuovi iscritti

UMBERTIDE – L’Avis di Umbertide ai vertici in Umbria per donazioni di sangue. Lo dicono i numeri forniti dal consiglio direttivo relativi al 2023: in anno sono state 1667 le donazioni totali, tra sangue e plasma, che sono state effettuate in città. Buonissimi i dati per quanto riguarda l’ingresso di nuovi soci, con 57 nuovi iscritti che hanno portato il totale dei donatori a quota 1333. A fornire una panoramica completa dell’attività di Avis Umbertide è stata la stessa realtà associativa. "Come tradizione – anche nel 2023 Umbertide ha contribuito in modo importante alla raccolta regionale di sangue e plasma. I nostri donatori hanno effettuato 1556 donazioni di sangue intero e 111 di plasma per un totale di 1667 donazioni". Oltre a un notevole incremento dei nuovi soci, sono tornati attivi anche dei donatori che avevano tenuto in sospeso il proprio impegno: "Nonostante il cambiamento della società che si dimostra poco attenta e orientata alla solidarietà – rimarca Avis – Umbertide annovera oggi 1333 donatori periodici dei quali 57 nuovi iscritti nel 2023 e 33 hanno ripreso l’attività donazionale. Il numero dei soci donatori è superiore alla media regionale, ma la continua e crescente richiesta di sangue spinge a chiedere agli umbertidesi un maggiore sforzo per poter aumentare sia il numero dei soci il numero delle donazioni. Purtroppo nella nostra regione c’è carenza di sangue e difficoltà nell’esaudire la richiesta".

Pa.Ip.