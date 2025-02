"L’attenzione per il lago?. Merito del centrodestra"

"Passi avanti merito del lavoro fatto dal centrodestra. Ora la Regione firmi il protocollo per adduzione acque Montedoglio", così in una nota il segretario regionale della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti, che rivendica in seno alla Lega la nomina stessa del commissario straordinario per la gestione dell’emergenza del lago Nicola Dell’Acqua. Nomina fatta "su impulso dell’allora governatrice dell’Umbria Donatella Tesei e grazie all’intervento tempestivo del Ministro Salvini", così come lo studio di compatibilità delle acque di Montedoglio e del Trasimeno, commissionato all’Università. "Se ci fosse ancora l’amministrazione Tesei alla guida dell’Umbria, il protocollo sarebbe stato già aggiornato e sottoscritto: l’auspicio è che la nuova Giunta si attivi tempestivamente e porti a termine il lavoro avviato dalla precedente, dato che le infrastrutture che consentono l’adduzione sono già esistenti, ma che senza la firma del protocollo non è possibile procedere".