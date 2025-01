Latella presenta il suo romanzo “Incanto” a Perugia

E’ Antonio Latella, il regista e drammaturgo che ha cambiato il teatro italiano, il protagonista del secondo appuntamento di “Incontri su carta”, la serie di incontri organizzati dal Teatro Stabile dell’Umbria in collaborazione con le librerie indipendenti di Perugia (Pop Up, Paradiso 518 e Mannaggia) per incontrare autori, registi e attori legati alla stagione del Morlacchi, questa volta in veste di scrittori: un’occasione per presentare i loro testi, esplorando la parola come spazio di incontro. Così oggi alle 18.30 Latella (nella foto) sarà alla libreria Paradiso 518 in Corso Cavour 9 per presentare il suo primo romanzo “Incanto” (edizione Il Saggiatore), in dialogo con la dramaturg Linda Dalisi.

“Incanto” è la storia di una voce che non riesce a parlare né a farsi capire; è il racconto di un cuore che batte all’impazzata contro l’orrore del mondo; è una nuova vita per Dorothy del Mago di Oz, che attraversa lo spazio e il tempo e parla dell’innocenza del genere umano.

Regista di alcune tra le più importanti e significative produzioni dello Stabile umbro, più volte vincitore del premio Ubu e direttore del Festival internazionale del teatro della Biennale di Venezia, Latella con le sue riscritture dei grandi classici ha offerto al pubblico un nuovo modo di abitare la letteratura.

Ora, con “Incanto”, ha deciso di intraprendere una nuova sfida: scrivere un romanzo che abbia lo spirito di una pièce teatrale, con le strutture, il ritmo e la rielaborazione sulla scena delle molteplici forme che può assumere lo spettacolo tragicomico della vita. Ingresso libero.