L’arte spalanca le sue porte . Musei, ville e parchi in festa . Aperture straordinarie e visite

Pasqua e Pasquetta all’insegna dell’arte e della cultura. Come stabilito dal Ministero, domani e lunedì musei, ville, parchi e aree archeologici resteranno tutti aperti... per festa, con i consueti costi e modalità di accesso. Per l’occasione i Musei Nazionali di Perugia - Direzione Regionale Musei Nazionali Umbria, oltre a garantire le aperture straordinarie, propongono un ricco programma di iniziative speciali, alla scoperta dei tesori del patrimonio artistico. L’itinerario della bellezza si apre a Perugia, con la Galleria Nazionale dell’Umbria dove oltre ai capolavori della collezione si può visitare la mostra “Fratello Sole, Sorella Luna. La Natura nell’Arte tra Beato Angelico, Leonardo e Corot“, aperta con orario 8.30-19.30. Tappa imperdibile è Villa del Colle del Cardinale, appena riaperta dopo la riqualificazione dei giardini: nelle due giornate di festa offre anche visite guidate alle 11 e alle 16, incluse nel biglietto di ingresso e orario 10-13 e 14-19. Aperture straordinarie, domenica e lunedì, anche all’Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone (dalle 9 alle 13.30) e al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria (orario 8.30-19.30).

A Castello Bufalini di San Giustino, il giorno di Pasqua c’è una visita al percorso interno del labirinto vegetale del giardino storico, con due turni alle 11 e alle 17 (info e prenotazioni allo 075.856115) mentre nell’Area Archeologica di Carsulae a Terni, sia domani che lunedì c’è una visita guidata alle 16 inclusa nel biglietto d’ingresso. E ancora, aperture straordinarie e visite guidate sono in programma anche al Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano di Spoleto (domani e lunedì alle 11 e alle 16), al Museo Paleontologico Luigi Boldrini di Pietrafitta (domani alle 16.30) e a Palazzo Ducale di Gubbio, con visita guidata alle 11.30 prevista a Pasqua e a Pasquetta. Sempre a Gubbio il Parco Archeologico del Teatro Romano è aperto in via straordinaria nelle due giornate dalle 8.30 alle 19.30. Porte aperte al Tempietto sul Clitunno a Campello, arricchito dal recente restyling del parco e dei percorsi di accesso: domani e lunedì si può visitare dalle 11 alle 17. Aperture straordinarie anche a Orvieto, al Museo Archeologico Nazionale e alla Necropoli Etrusca di Crocifisso del Tufo, in entrambi i giorni dalle 8.30 alle 19.30.

Sofia Coletti