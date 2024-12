L’arte fa festa Domenica gratis al museo

Una giornata all’insegna dell’arte, della storia e dell’archeologia con ingresso rigorosamente libero. Anche oggi torna infatti l’appuntamento con “Domenica al Museo“, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che permette di visitare gratuitamente musei, aree archeologiche, giardini e ville. Per l’occasione, i Musei Nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali Umbria hanno organizzato anche eventi unici e visite guidate per far riscoprire a tutti la bellezza e il valore del patrimonio culturale. L’itinerario tra i musei inizia a Perugia con la Galleria Nazionale dell’Umbria, aperta dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo accesso alle 18.30): oggi sarà possibile visitare gratuitamente oltre alla collezione permanente anche le tre mostre “In breve, Robert Doisneau“ (nella foto sopra), “L’età dell’oro“ e “Omaggio a Dottori“. All’Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone alle 10.30 c’è “Depositi in punta di dita”, una visita tattile ai depositi a cura della direttrice Maria Angela Turchetti e del personale dell’Ipogeo, pensata per avvicinare il pubblico alla storia e all’archeologia in modo nuovo e coinvolgente. Il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria propone invece alle 16 “Capolavori d’archeologia”, una visita guidata a cura di Sistema Museo al costo di 5 euro, gratuito per bambini fino a 7 anni, info a: [email protected]

E ancora a Spoleto, oggi la Rocca Albornoz - Museo del Ducato di Spoleto (foto sotto) offre un’apertura straordinaria e gratuita dalle 9 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 17.30) con visite guidate ai percorsi difensivi, ai camminamenti panoramici e alle torri alle 11 e alle 15. In più alle 11.30 c’è “I mille volti della Rocca“, visita guidata gratuita a cura del personale del museo. Info e prenotazioni allo 0743.223055. Il Tempietto sul Clitunno a Campello propone alle 15 “Un piccolo gioiello longobardo“, visita guidata gratuita per i possessori della Spoleto Card.

Da ricordare che anche tutti gli altri musei oggi sono aperti e visitabili gratuitamente. Sempre a Spoleto porte aperte al Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano, a San Giustino Castello Bufalini è aperto gratuitamente con orario 9-13 e 15-18 con visita sempre accompagnata e partenza gruppi con cadenza oraria. Informazioni allo 075.856115.

Ingresso libero anche a Palazzo Ducale di e al Parco archeologico del Teatro Romano di Gubbio, all’Area Archeologica di Carsulae, quindi al Museo Archeologico Nazionale e alla Necropoli Etrusca di Crocifisso del Tufo a Orvieto e al Museo Paleontologico “Luigi Boldrini” di Pietrafitta.

Sofia Coletti