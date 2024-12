L’arte di Alessandro Gabrielli brilla tra gli eventi di Borgo Sant’Antonio

Arte, cultura e tradizione per il Natale di Borgo Sant’Antonio - Porta Pesa. Tutto pronto per la mostra di pittura “Durante i giorni” con le opere dell’artista Alessandro Gabrielli, che sarà inaugurata giovedì 26 dicembre nella galleria “Sansalù al Borgo - Officina di Energie Creative” in Corso Bersaglieri 84. L’esposizione, aperta fino al 6 gennaio, offre un percorso pittorico contemporaneo che affonda le radici nei paesaggi naturalistici e architettonici umbri con opere che si distinguono per un linguaggio originale. La mostra sarà aperta dalla scrittrice Marta Moroni, autrice del romanzo “Seconda pelle” (Bertoni Editore), che presenterà l’artista e guiderà alla scoperta del suo immaginario visivo capace di intrecciare orizzonti, ricordi e interpretazioni del territorio.

La mostra si inserisce nel ricco calendario natalizio organizzato dall’Associazione Borgo Sant’Antonio Porta Pesa, che animerà la città con presepi, concerti, convegni e visite guidate. Torna la tradizionale e amatissima Via dei Presepi che si snoda lungo Corso Bersaglieri con Natività di grande impatto e originalità. Tra le attrazioni più attese, il suggestivo presepe immersivo nella Chiesa di Sant’Antonio e la Casa della Befana, pensata per il divertimento dei più piccoli. E sempre dal 26 dicembre al 6 gennaio si va alla scoperta degli “Scorci di Natale a Borgo Sant’Antonio” con le visite guidate organizzate alle 16.30 da Gran Tour Perugia, attraversando un rione ricco di bellezza, arte e storia tra la chiesa di Santa Maria Nuova, l’oratorio di San Giovannino, vero e proprio gioiello nascosto, il cinquecentesco oratorio di Sant’Antonio Abate, la piazzetta del Porcellino, crocevia di sacro e profano, la chiesa di Sant’Antonio Abate, con l’apertura straordinaria della cripta, e la Cereria Medievale per un tuffo nell’artigianato d’altri tempi in un percorso che si snoda lungo la via dei Presepi. Il costo della visita guidata è di 12 euro, gratis fino a 12 anni, con informazioni e prenotazioni al 371. 3116801