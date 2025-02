L’arte della cerimonia: "Vi insegno a risparmiare. Esperta in nozze low cost"

La crisi economica e il drastico calo dei matrimoni si ripercuote anche sulla “eventi industry“. La fabbrica delle cerimonie, che fino a qualche anno fa navigava con il vento in poppa, sembra insomma registrare qualche battuta d’arresto, anche se il mercato è ancora piuttosto vivace. L’indotto legato alle nozze, si sa, è importante. Intorno all’organizzazione di un matrimonio c’è tutta l’industria dei fiori, delle bomboniere, dei regali, degli abiti e del catering, delle foto e dei viaggi. E i wedding planner lo sanno.

Quanto costa mettere in piedi una cerimonia?"Non c’è una regola - dice la wedding planner Patrizia Guerrieri – anche perché dipende dalle richieste e dalle esigenze degli sposi. L’Umbria, si sa, è terra bellissima, apprezzata anche dagli stranieri. Luoghi da sogno come castelli, ville storiche e country house vanno per la maggiore. Ma c’è anche chi sceglie location meno altisonanti, comunque altrettanto belle, affascinanti e confortevoli".

Ma quali sono le nuove tendenze?"Devo dire che ultimamente gli sposi mi chiedono di spendere il meno possibile. Tanto che mi sono specializzata nelle nozze low cost".

Come si fa di questi tempi ad organizzare un matrimonio economico?"Basta avere buon gusto, fantasia e trovare i canali giusti. Agli sposi spiego che il matrimonio ideale, è quello “misurato“ sulle proprie possibilità economiche. Una cerimonia può risultare bellissima anche senza sfarzi. Come risparmiare? Basta tagliare le spese per gli addobbi floreali, ad esempio noleggiando le piante, o usando i fiori di campo; invece della cena di nove portate si può allestire un buffet in piedi seguito da una serata danzante; non necessariamente le bomboniere devono costare un occhio della testa".

Però almeno il fotografo bisognerà chiamarlo..."Ha detto bene: il fotografo. Uno è più che sufficiente. Il matrimonio non è un set cinematografico, dunque rilassatevi e godetevi la festa".

Ma c’è anche chi opta per un’organizzazione impeccabile, ma ha le idee confuse. E allora non resta che visitare il Perugia Wedding che va in scena ogni anno a novembre al centro di intrattenimento Gherlinda di Corciano. Una maratona di tre giorni che ospita professionisti specializzati del settore pronti a fornire consulenze alle coppie di futuri sposi in cerca delle ultime tendenze e di qualche ‘dritta’ per il giorno del sì.

Silvia Angelici