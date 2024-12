Largo Cairoli: approvato il progetto, interrati i resti del convento

TERNI - Via libera al progetto di largo Cairoli. Il Consiglio comunale ha approvato l’atto di indirizzo relativo al progetto largo Cairoli finanziato con i fondi del Piano periferie. L’impegno che si prende il Comune è quello di ultimare il progetto così come programmato al fine di mettere a disposizione l’area nei tempi previsti ed evitare soprattutto di non rispettare i termini indicati dal Piano Periferie, con eventuali danni economici al bilancio comunale.

Nella seduta congiunta della prima e della seconda commissione consiliare, tenutasi a fine novembre, erano stati uditi i rappresentanti dei cittadini firmatari la petizione che ha visto la raccolta di più di 600 firme in quanto tra i reperti emersi nell’area di largo Cairoli c’è un monastero del XVII secolo che merita di essere valorizzato. A differenza di un primo progetto, i resti delle fondamenta del Convento Carmelitano del 1618 riemersi con gli scavi in largo Cairoli non saranno integrati con l’originaria destinazione a giardino archeologico dell’area e quindi torneranno ad essere per sempre sepolti dalla terra.