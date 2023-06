L’area verde In strada Pian della Genna festa grande con i bambini delle scuole

PERUGIA - Taglio del nastro e festa grande in strada Pian della Genna, a Madonna Alta, dell’area verde dedicata a Giacomo Santucci, educatore e politico, scrittore e fotografo, iscritto nel 2001 all’albo d’oro della città. Si deve a Santucci la creazione di un esteso sistema di scuole statali dell’Infanzia ad indirizzo montessoriano partendo proprio dal quartiere di Madonna Alta, in collaborazione con Maria Antonietta Paolini, allieva di Maria Montessori. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Romizi, l’assessore all’ambiente Numerini, il vice sindaco Tuteri, l’assessore Giottoli, i consiglieri Mattioni e Cesaro, il dirigente scolastico Giovanni Jacopo Tofanetti, le maestre e gli alunni della Scuola dell’Infanzia "Giacomo Santucci", Enzo e Maria Santucci (figlio e nipote di Giacomo), i membri del comitato largo "Madonna Alta" ed i rappresentanti dell’associazione genitori della scuola.

Il progetto è nato da un’idea dei bambini della scuola dell’infanzia "Giacomo Santucci", con il sostegno del Comune di Perugia, ed è stato realizzato in collaborazione con il comitato largo Madonna Alta. L’obiettivo è stato di riqualificare l’area verde antistante la scuola per permettere a bambini e famiglie di intrattenersi anche dopo l’orario scolastico in un ambiente piacevole, sicuro e divertente. Il sindaco Romizi ha sostenuto che "qui c’è la nostra storia, una storia che con Santucci diventa identitaria perché lui ha saputo incarnare quei valori che dobbiamo sentire ancora nostri. Non è un caso, dunque, se intere generazioni ricordano la figura del maestro ed insegnante con affetto e gratitudine, confermando il suo essere una grande persona".