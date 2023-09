L’arcivescovo consacra Papalini. Un’insegnante nell’Ordo Virginum

"Questa festa ci vede celebrare insieme la famiglia e la consacrazione verginale, in realtà noi facciamo memoria, innanzitutto, della Fedeltà di Dio. Il “Sant’Anello” è l’anello dell’Amore con cui Dio si unisce all’umanità, a ciascuno di noi in un rapporto sponsale". Così l’arcivescovo Ivan Maffeis nell’omelia pronunciata in una gremita cattedrale di San Lorenzo di Perugia, ieri, Giornata delle famiglie e conclusiva della Festa diocesana della Madonna delle Grazie la cui icona, dipinta da un allievo del Perugino su una delle colonne, è molto venerata. Come lo è il “Sant’Anello” diventato nei secoli “simbolo” che rinvia al fatto storico del matrimonio di Maria e Giuseppe, quindi all’origine della famiglia cristiana. Tra i concelebranti l’arcivescovo emerito, cardinale Gualtiero Bassetti, e l’arciprete della cattedrale Fausto Sciurpa. Durante la celebrazione, la consacrazione all’Ordo Virginum dell’insegnante Antonella Papalini.