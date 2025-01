L’anno più caldo anche in Umbria. Due gradi oltre la media storica: "Inverno e primavera ’anomali’"

Il 2024 è stato l’anno più caldo della storia sulla superficie terrestre secondo Copernicus e anche secondo la Nasa. E l’Umbria purtroppo non è stata da meno: ha abbattuto ogni record in fatto di temperature. Nel 2024 la temperatura media globale sulla terra è stata di 15,10 gradi Celsius, 0,12 gradi sopra la media del 2023, in precedenza l’anno più caldo di sempre.

E alcune rilevazioni, effettuate in stazioni di riferimento della nostra regione, hanno svelato incrementi significativi anche da noi. A Perugia Sant’Egidio ad esempio, la temperatura media è stata pari a 15,9 gradi nel 2024, rispetto alla media storica di 13,2. Nel 2022 era stata invece di 15,3 gradi e di 15,0 nel 2021. A Foligno invece l’incremento medio è stato quasi di 2 gradi rispetto alla media storica: si è passati da 14,3 a 16,2 gradi del ‘24. “Terni ha avuto un aumento più contenuto – ha spiegato Pierluigi Gioia di Umbria Meteo – dato che c’è un’escursione termica più forte, passando dalla media di 15,5 a 16,5. Questi aumenti – ha aggiunto l’esperto – sono stati causati principalmente dalle alte temperature registrate nell’inverno e nella primavera del 2024, che non sono stati mai così caldi. L’estate è stata la invece terza più calda di sempre in Umbria, mentre l’autunno il quinto più caldo”.

Meglio è andata per le precipitazioni, che sono state in media (oltre 800 millimetri è quella umbra), con alcune zone in cui si sono registrati accumuli più importanti rispetto agli altri anni. Il problema come ormai è risaputo è dettato però dall’intensità e dalla distribuzione temporale delle precipitazioni, sempre più irregolare.

Tornando ancora a Copernicus, è stato svelato che l’anno scorso la temperatura media globale è stata di 0,72 gradi sopra la media del trentennio di riferimento 1991-2020 e di 1,60 gradi sopra i livelli pre-industriali 1850-1900. Copernicus rivela che ciascuno dei 10 anni passati, dal 2015 al 2024, è stato uno dei 10 anni più caldi mai registrati. L’anno scorso la temperatura media mensile ha superato 1,5 gradi dai livelli pre-industriali per 11 mesi. Dal luglio del 2023, tutti i mesi hanno superato la soglia di 1,5 gradi, salvo luglio 2024. Il 22 luglio del 2024 è stato il giorno più caldo mai registrato, con una temperatura media di 17,16 gradi Celsius.