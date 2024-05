Lancia oggetti e si barrica in casa. Irruzione della polizia: salvata

Si è barricata in casa e ha lanciato oggetti dal terrazzo, delle sedie poi quello che aveva a portata di mano nel frigo, danneggiando le auto sottostanti. Polizia, carabinieri, polizia locale vigili del fuoco. La signora è poco più che sessantenne, pensionata da un paio d’anni. Ieri pomeriggio era da sola in casa quando ha iniziato a lanciare tutto dalla finestra. Già dipendente pubblica, due anni fa aveva subìto un grave lutto in famiglia. Le operazioni delle forze dell’ordine, coordinate dal vicequestore Adriano Felici, temendo un gesto estremo, hanno prima messo in sicurezza l’appartamento staccando il gas metano e poi hanno provato a intavolare una trattativa con la signora, anche con la mediazione dei membri della famiglia.

Con la donna non c’è stato però dialogo e quindi si è atteso per trovare il momento migliore per l’ingresso nell’appartamento. Nel frattempo i vigili del fuoco avevano posizionato due materassi gonfiabili e l’autoscala sotto le finestre dell’abitazione, che si trova al terzo piano. Intorno alle 19 l’irruzione. La donna, che sembrava essere più calma, si è però fatta contro i poliziotti che erano entrati nell’appartamento, pur senza alcuna aggressività. A quel punto la signora è stata presa in carico dal 118 e, con tutta probabilità, sarà sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio. Non emergono cause scatenanti se non, probabilmente, un disagio dovuto alla situazione personale.

L’intervento, nel frattempo, ha paralizzato la città per il grande afflusso di mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine nella zona di viale Firenze, arteria fondamentale per l’ingresso nel centro di Foligno, e lungo la quale si è sempre proceduto al transito, pur con forti limitazioni.

Notevole anche la folla di curiosi che si è riversata in zona. Fino alla conclusione delle operazioni, circolazione rallentata anche lungo viale IV novembre, dove è confluito gran parte del traffico.

Alessandro Orfei