“L’anatra all’arancia” debutta al Mancinelli. Amore e risate con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli

Una prima nazionale illumina la stagione del Teatro Mancinelli dal titolo “30 anni di Compagnia”. Questa sera alle 21 la coppia formata da Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli (nella foto), due volti noti del cinema e della televisione, è protagonisti de “L’anatra all’arancia” di William Douglas Home e Marc-Gilbert Sauvajon con la regia di Claudio “Greg” Gregori. Sul palco anche Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino e Antonella Piccolo, in uno spettacolo “cult” del teatro leggero, un titolo emblematico di quella drammaturgia che suscita l’ilarità con classe e attraverso un uso sapiente e sottile della macchina teatrale. Celebre è anche la versione cinematografica che contava su Ugo Tognazzi e Monica Vitti nei panni della coppia protagonista e sulla regia di Luciano Salce. “L’anatra all’arancia” è un classico feuilleton dove i personaggi si muovono algidi ed eleganti su una scacchiera irta di trabocchetti: è la storia di una coppia sposata da ormai 15 anni: il ménage mostra ormai la corda ma più che dal logorio della routine, è messo in crisi dalla personalità del marito, incline al tradimento, alle bugie, all’infantilismo. Finché lei finisce per innamorarsi di un altro, che è in tutto l’opposto del marito che parte al contrattacco organizzando un week-end a quattro.

Dopo il debutto a Orvieto, lo spettacolo sarà in tournée nei principali teatri italiano.

I biglietti sono disponibili on line su Ticketitalia o alla biglietteria del Mancinelli, dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 20.30. Biglietti a 10 euro in tutti i settori per gli under 25. La stagione prosegue domenica 17 dicembre alle 18 con Gabriele Lavia protagonista de “Il sogno di un uomo ridicolo” di Dostoevskij.