Lampi e tuoni: una notte di nubifragi in Umbria

Perugia, 1 luglio 2023 - Nelle ultime 24 ore in Umbria sono caduti fino a 100 millimetri in Altotevere e nel folignate, 90 millimetri a Bastia Umbra e molte altre zone del centro nord dell'Umbria contano accumuli compresi tra 60 e 70 millimetri in tutto il Perugino. Per ora, per fortuna, non si segnalano particolari criticità. A segnalarlo è Umbria Meteo, a cui si aggiungono le considerazione di Perugia Meteo, secondo cui è stato davvero importante questo evento piovoso per il Lago Trasimeno, in primis per il quantitativo di pioggia caduta, e in secondo luogo per l'essere avvenuto a fine giugno, cosa che interrompe la normale evaporazione e calo del livello del bacino, cosa normale in estate.

Non sono mancati alcuni problemi relativi ad allagamenti, piccoli smottamenti ed esondazioni temporanee di torrenti, poi rientrate al calare delle precipitazioni, con corsi d'acqua che sono in piena ancora, stamattina, ma che sono in calo progressivo per il cessare quasi completo delle precipitazioni. Alcuni problemi sono stati registrati a Magione ad esempio, o in zone del Folignate e in zona Città di Castello. Per fortuna però la distribuzione della pioggia in tre momenti diversi della giornata e un'intensità contenuta, ha evitato danni eccessivi.

In base alle elaborazioni della sala operativa della Protezione civile regionale sono stati circa 5.000 i fulmini caduti nella notte in Umbria.