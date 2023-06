Maltempo, arrivano i nubifragi in tutta l'Umbria

Perugia, 30 giugno 2023 - Oggi venerdì 30 giugno e domani 1 luglio anche in Umbria il maltempo si farà sentire e la Protezione civile ha fatto scattare l'allerta gialla. Umbria Meteo afferma che "le correnti in arrivo sulla nostra regione sono legate ad una perturbazione costituita da una piccola circolazione depressionaria proveniente dal sud est della Francia ed alimentata da un nucleo di ari fredda, in quota, di origine nord atlantica.

Il centro di bassa pressione è posizionato sopra il mar Ligure dove sta già producendo intense celle temporalesche (in questi minuti si contano oltre 250 fulmini al minuto tra Liguria, Corsica settentrionale e Toscana settentrionale) ma durante la prossima nottata è atteso transitare sopra l'Umbria.

Inoltre nel pomeriggio/ sera di venerdì 30 giugno sopra l'Umbria sarà presente un ramo secondario della corrente a getto a complicare la situazione. L'energia in gioco, continua Umbria Meteo, sottoforma di vapore ed umidità, è molta, per questo motivo da oggi pomeriggio/sera fino a domani pomeriggio sabato 1° luglio avremo sull'Umbria rovesci e temporali.

Attenzione, alcuni temporali risulteranno di forte intensità tanto che localmente potremo registrare accumuli di pioggia anche superiori ai 70 millimetri in pochissime ore (alcuni modelli ipotizzano accumuli superiori ai 100-120 in 5-6 ore), inoltre molti fulmini, colpi di vento e probabili grandinate.

I temporali forti tra il pomeriggio e la serata odierna interesseranno in primis l'Umbria centro settentrionale poi anche il sud della regione. Consigliamo di prestare la massima attenzione, durante questo evento fenomeni intensi con relative criticità idrogeologiche, saranno più probabili rispetto all'evento alluvionale lampo che pochi giorni fa ha interessato l'area di Bastia Umbra. Migliora entro la serata di domani sabato 1° luglio.

Michele Nucci