L’amministrazione comunale incontra i cittadini

SPELLO L’amministrazione comunale riprende gli appuntamenti pubblici con la cittadinanza con un ciclo di sei incontri: l’obiettivo è informare e coinvolgere i cittadini su temi territoriali, sulle attività previste per 2025 e sul bilancio triennale 2025-2027. "Il primo incontro – annuncia il Comune – si terrà mercoledì 12 febbraio alle 21 al Centro Sociale di San Felice. Questi momenti di confronto rappresentano un’opportunità per i cittadini di approfondire questioni di interesse generale e locale, nonché di presentare segnalazioni e proposte. Il sindaco Moreno Landrini, insieme alla Giunta comunale, sarà presente agli incontri, che vedranno, in alcune occasioni e in base ai temi trattati, la partecipazione dei tecnici comunali, di rappresentanti di enti e istituzioni che collaborano con il Comune, con l’obiettivo di fornire ai cittadini informazioni utili e aggiornate". Ecco gli appuntamenti, tutti alle 21: 19 febbraio Sala Parrocchiale di Limiti, 26 febbraio Centro Polifunzionale Capitan Loreto, 5 marzo Palazzo Comunale, 12 marzo Circolo San Silvestro a Collepino e 19 marzo Centro Polivalente Ca’ Rapillo.