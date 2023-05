L’amica è indagata per omicidio stradale

La Procura della Repubblica di Perugia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale in seguito all’incidente nel quale, all’alba di domenica, ha perso la vita Giulia Fedele, 22 anni di Foligno. L’auto sulla quale viaggiava la ragazza lungo la statale 75 Centrale Umbra, all’altezza di Santa Maria degli Angeli, avrebbe urtato il new jersey per poi ribaltarsi. La giovane è stata sbalzata dall’abitacolo. Ferite le due amiche diciannovenni che viaggiavano con lei. La ricostruzione dell’incidente ha portato a ipotizzare che al volante dell’auto ci fosse una delle due amiche, da qui l’apertura del fascicolo. Mentre non risultano ancora noti i risultati dei test di prassi sull’eventuale assunzione di alcol e stupefacenti, è previsto per oggi un accertamento medico legale sulla salma della giovane. Il consulente, incaricato dal pm Giuseppe Petrazzini, effettuerà una ricognizione esterna del cadavere che potrebbe essere ritenuto sufficiente per accertare le cause del decesso. In seguito a questa attività, sarà deciso se procedere con l’autopsia oppure restituire la salma alla famiglia per la celebrazione del funerale. Nell’incidente non rimasti coinvolti altri mezzi. Gli accertamenti sulla dinamica sono affidati alla polizia stradale, accorsa sul posto con i vigili del fuoco.

elleffe