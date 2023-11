Lama piange il suo David: "Ciao, ragazzo splendido"

SAN GIUSTINO – "Ciao David, ragazzo splendido, quanta tristezza nei nostri cuori: da lassù proteggi la tua famiglia, noi qui non ti dimenticheremo". Centinaia di parole per un dolore che si moltiplica, quello di un’intera comunità in lutto per la morte improvvisa di David Rossetti, 44 anni di Lama, stroncato da un male incurabile nel tardo pomeriggio di martedì 21 novembre all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia dov’era ricoverato da qualche giorno. Ancora non note le cause precise del decesso: una rara forma di tumore l’ipotesi più accreditata, ma per fugare ogni possibile dubbio la salma del quarantenne verrà sottoposta a un’autopsia a scopo diagnostico nelle prossime ore su disposizione della direzione sanitaria. Rossetti (conosciuto anche col soprannome di "Tremarella"), dipendente di un’azienda locale, sportivo con un passato da calciatore in diverse squadre locali, lascia la compagna, un figlio di 10 anni, i genitori, la sorella e l’Altotevere intero sconvolto da questa terribile notizia. Tutto è iniziato con quello che sembrava un semplice mal di schiena, una ventina di giorni fa, una terapia antibiotica, la febbre che non passa e il sopraggiungere di difficoltà respiratorie che hanno costretto David la scorsa settimana a un ricovero prima all’ospedale di Città di Castello, poi a Perugia dove la situazione è precipitata di ora in ora, fino al decesso. Il quadro clinico sarebbe stato compromesso da una malattia gravissima particolarmente aggressiva che non gli ha lasciato scampo nonostante i medici abbiano tentato il possibile per salvarlo. Tantissimi amici in queste ore nei social ne ricordano le qualità con frasi commoventi ai quali si aggiungono le note di lutto del Gs Lama Calcio, del Selci Nardi dove aveva giocato negli anni scorsi.