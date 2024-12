L’albero sull’acqua che incanta. I turisti sfidano anche il maltempo

Troppo forte il richiamo dell’Albero di Natale in acqua più grande del mondo per i turisti. E così, nonostante le avversità meteo, “Luci sul Trasimeno“ ha saputo reggere l’urto contro pioggia e freddo, nella due giorni Natale-Santo Stefano, e ora spalanca le porte a un fine settimana sempre in clima di festa.

Oggi nella Tensostruttura all’ingresso del “Percorso dell’Albero“ dalle 15 si terrà “Ciokolab“, una serie di laboratori di cioccolato, guidati dal talentuoso mastro cioccolatiere Leonardo Casasole, che condividerà la sua arte e il suo entusiasmo con grandi e piccoli. I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire i segreti della lavorazione del cioccolato, creare le proprie delizie.

Gli sforzi sono stati moltiplicati da parte dei volontari dell’associazione “Eventi Castiglione del Lago“ per offrire il massimo confort a chi ha deciso di trascorrere le festività in uno dei borghi più belli d’Italia, pensando anche a un’offerta turistica sempre più mirata tanto a beneficio delle famiglie quanto dei gruppi che i vari tour operator hanno convogliato sul centro più popoloso del Trasimeno.

Che tra mercatini e attrazioni, spettacoli e buon cibo ha saputo integrare alla perfezione le proposte da abbinare appunto alle iniziative di “Luci sul Trasimeno“. Tra queste, oltre al celebre albero realizzato con 2.400 luci perimetrali e 250 lampade interne, che si estende per una lunghezza di oltre un chilometro (1.080 metri per la precisione) e 50 metri di larghezza, sono senza dubbio lo spettacolo di luci al laser e fuochi “freddi“ del “Wonder Show“, e lo spazio dedicato a “Chocolake“, dolce parentesi firmata Eurochocolate attraverso cui è possibile degustare e acquistare decine di tipologie di cioccolata, a fare la differenza.

Ricordiamo che le giornate sono scandite dalle tre accensioni dell’albero che fino al 6 gennaio catalizzeranno l’attenzione alle 17.30, alle 19.30 e alle 22, e che i visitatori potranno immergersi nel “Percorso dell’Albero“ (aperto dalle 17 alle 23) che condurrà al belvedere prospiciente la Rocca del Leone, unico punto da cui sarà visibile l’enorme struttura in acqua.

Un percorso dove soprattutto i più piccoli potranno sognare attraversando lo sfavillante “Babbo Natale Xmas Garden“, con la possibilità di incontrare Santa Klaus e i suoi aiutanti tra sorprese incantate e tantissimi giochi e il “Sentiero del Presepe“ in un’ambientazione straordinaria e ricca di magia non senza una sosta nell’inedito “Xmas Café“, per gustare cibi e bevande natalizie e non solo.