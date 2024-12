L’Agrialbero di Natale colora il fine settimana

UMBERTIDE – Fine settimana ricco di partecipazione quello appena trascorso a Umbertide, con un programma di eventi che ha saputo unire cultura, tradizione e spirito natalizio. Tra i più partecipati a Molino Vitelli l’Agrialbero con circa 30 mezzi agricoli che hanno dato vita a un maestoso albero di Natale. Alle 17, l’accensione dell’Agrialbero ha regalato un momento magico, accompagnato dalle note della Junior Band e da uno spuntino per tutti. Alla cerimonia hanno preso parte tante persone per poter ammirare da vicino il regalo con cui gli agricoltori della Valle del Niccone hanno omaggiato gli umbertidesi. Altre iniziative sin da sabato con la Casa di Babbo Natale che ha riaperto le sue porte accogliendo grandi e piccoli, poi ai piedi della Rocca, il coro dei bambini della scuola primaria Garibaldi ha regalato un’emozionante esibizione. Al Centro per l’arte contemporanea, è stata inaugurata la collettiva "Linee d’Umbria 2" con 24 artisti che omaggiano l’Umbria. "Natale tra Umbria e Toscana" ha proposto invece il concerto "Melodie di Speranza". Domenica inoltre ottimo successo per il mercato di Natale che ha trasformato la piazza in un grande mercato a cielo aperto.