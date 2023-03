Lago, strade più sicure Lavori a metà dell’opera

Per le strade del Trasimeno lavori a metà dell’opera. Lo rende noto la Provincia di Perugia spiegando che le opere di manutenzione per un valore di 455mila euro già eseguite sul territorio corrispondono a circa al 50% del finanziamento totale. A fare il punto sui cantieri che interessano i diversi comuni del lago è stato nei giorni scorsi il consigliere provinciale delegato alla viabilità, Moreno Landrini, nel corso di un sopralluogo con i tecnici e il responsabile di Zona, Pasquale Billi. Sopralluogo che lo ha visto in particolare percorrere alcune strade provinciali che attraversano i comuni di Piegaro, Città della Pieve, Paciano e Castiglione del Lago. Con tappa anche presso il deposito di Moiano (nel comune di Città della Pieve). Tra gennaio e febbraio il comprensorio è stato interessato da molteplici interventi. In particolare sono stati effettuati lavori di risanamento della fondazione stradale e di rifacimento della nuova pavimentazione sulla S.P. 310 tratto 1° di Paciano (dal Km. 4+750 al Km. 4+930) per 80.000 euro e sulla S.P. 306 tratto 2° Castiglionese – località Olmini e Colgiordano (dal Km. 0+000 al Km. 0+160) per 55.000 euro, e lavori di rimozione della pavimentazione ammalorata e rifacimento della nuova pavimentazione sulla S.P. 306 tratto 1° Castiglionese a Macchie (dal Km. 8+300 al Km. 8+900) per 50mila euro.

Inoltre, con una spesa di 270mila euro, si è provveduto a effettuare il rifacimento della pavimentazione sui seguenti tratti stradali: S.P. 307 tratto 1° di Piegaro (dal Km. 0+720 al Km. 1+160 e dal Km. 7+177 al Km. 7+482); S.P. 307 tratto 2° di Piegaro – confine con la provincia di Terni (dal Km. 0+020 al Km. 0+225); S.P. 308 tratto 2° di Città della Pieve – zona Ponticelli (dal Km. 1+700 al Km. 2+000, dal Km. 5+220 al Km. 5+380, dal Km. 8+050 al Km. 8+330 e dal Km. 8+480 al Km. 8+840); S.P. 308 tratto 3° di Città della Pieve (dal Km. 9+450 al Km. 9+550); S.P. 309 tratto 1° di Moiano (dal Km. 2+390 al Km. 2+800); S.P. 305 di Ceraseto nei pressi del centro abitato di Paciano (dal Km. 2+100 al km 2+200); SP 143 tratto 2° di Lisciano Niccone in località Soccorso di Magione (dal km 1+000 al km 1+350). Nelle prossime settimane i cantieri si spostano sui comuni di Magione, Passignano e Castiglione.