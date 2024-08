Lago, operazione ’Plastic Free’. Ripulite le sponde del Trasimeno

Ieri mattina a Castiglione del Lago 24 volontari, sfidando le alte temperature, si sono dati appuntamento per un’azione di ripulitura del territorio. Si tratta dei volontari dell’iniziativa ’Plastic Free’ che con pazienza e buona volontà hanno raccolto 7 sacchi di indifferenziata, 3 sacchi di plastica e 1 di vetro. "Abbiamo battuto la zona del Lido comunale, Pontile degli Spagnoli parcheggio lungo lago, parco giochi fino all’area camper – spiega Monica Poggiani, tra gli organizzatori dell’iniziativa -. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e in particolare al volontario Marco Santarelli per aver collaborato in questa iniziativa, Poi va citata l’amministrazione comunale di Castiglione del Lago, era presente il Vice sindaco Andrea Sacco. Un grazie anche ai dipendenti della Tsa che operano nel territorio di Castiglione del Lago. Sono molto soddisfatta, nonostante sia stata una raccolta infrasettimanale i volontari hanno partecipato numerosi. Ci vediamo alle prossime raccolte".

Nei giorni scorsi era stato un post dello stesso Santarelli a lanciare un appello di mobilitazione per rimuovere pneumatici ritrovati in una darsena di Castiglione del Lago che, per via dei bassi livelli delle acque, riemergevano dal fondale del lago Trasimeno nei pressi di un locale della zona in una piccola darsena. In questo caso era stato personale dell’Afor ad intervenire e ripulire l’area. Sul tema era intervenuto, sempre via social, Leonardo Puliti, referente regionale Plastic Free Marche e Umbria: "Ci sono arrivate delle segnalazioni di rifiuti depositati in zona Darsena sul lungo lago a Castiglione del Lago. Nei prossimi giorni interverranno referenti e volontari Plastic Free. Il 78% delle microplastiche presenti nei nostri mari e laghi – spiega Puliti – proviene da pneumatici, come ha rilevato un rapporto del Pew Charitable Trust del 2020. Gli pneumatici delle auto sono composti per circa il 24% da gomma sintetica, una variante della plastica prodotta con i derivati del petrolio, che si decompone durante il viaggio. Come smaltire pneumatici? Sia che vengano raccolti dai consorzi presso i gommisti o nelle isole ecologiche, gli pneumatici cominciano poi il loro percorso di smaltimento, che porterà la gomma ad essere riutilizzata sotto altre forme oppure convertita in energia all’interno di impianti specifici. Assolutamente non vanno abbandonati nell’ambiente".