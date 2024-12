Laghetti del parco nel degrado. Inutile la segnalazione del cittadino

"Alle segnalazioni dei cittadini non si doveva rispondere entro 30 giorni?". Lo chiede Luciano Gasparrini, che al Comune ha chiesto conto di una situazione di degrado che riguarda il Parco Hoffman e che, nonostante la segnalazione scritta del 17 ottobre scorso, non ha ancora avuto risposta. "Chi ha a cuore il bene pubblico e si prende la briga di spendere del tempo per andare allo Sportello del cittadino e depositare una richiesta di intervento e spiegazioni avrebbe pur diritto ad un po’ di attenzione – tuona – . A meno che non si intenda lo Sportello come uno ‘sfogatoio’ pubblico dove rabbia e proteste si stemperano nell’inchiostro servito per scriverle e poi tutto passa in cavalleria". Riflessioni da cittadino scontento a parte, la richiesta è mettere in sicurezza i laghetti del parco Hoffman. "Basta andare sul posto - sottolinea - per rendersi conto che è necessario effettuare operazioni di ripulitura per favorire il tiraggio dell’acqua e per migliorare le condizione dell’alveo dei laghetti, visto che sono entrambi strapieni di detriti di vario genere e anche di fango, con conseguente limitazione della portata". Ebbene, come si diceva, la domanda indirizzata all’"assessore preposto" non ha ancora avuto risposta. Eppure il Parco Hoffman è una grande ricchezza della città, un luogo scelto da tante famiglie per le passeggiate in compagnia del fiume e del verde, un luogo che meriterebbe attenzione e rispetto. Il parco Hoffmann era stato riqualificato con fondi europei insieme ad altri parchi della città ma questo non è bastato a non farlo tornare nel degrado.

Ale. Orf.