L’aggressione in Corso Vannucci. Spray e botte con la stampella. Denunciato un uomo di 46 anni

Aveva creato momenti di terrore in pieno centro un tunisino di 45 anni che si era scagliato contro un uomo, che a quanto pare lo conosceva soltanto di vista. Ma ora è stato identificato dalle forze dell’ordine e denunciato. L’aggressore prima ha stordito la vittima, un afgano di 34 anni, con lo spray urticante, e poi giù botte da orbi con una stampella. La scena, avvenuta a pochi passi dalla Fontana, non è passata inosservata tanto che è stata subito allertata la Polizia, che dopo una serie di indagini ha identificato e denunciato l’uomo, già segnalato per alcuni precedenti.

Come si ricorderà l’aggressione è avvenuta vicino alla Fontana Maggiore lo scorso sabato mattina. Secondo il racconto della vittima, il tunisino avrebbe utilizzato uno spray urticante per disorientarlo. Subito dopo lo avrebbe colpito con una stampella.

Il ragazzo è stato trasportato al Pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia dove i sanitari hanno prestato le cure necessarie con una prognosi di sette giorni. Gli agenti della Questura di Perugia sono riusciti a identificare l’aggressore, anche grazie all’ausilio delle telecamere.

Durante la perquisizione personale i poliziotti hanno trovato un flacone di spray urticante in possesso del sospettato.

Dopo le procedure di rito il 46enne tunisino è stato denunciato all’Autorità giudiziaria. L’episodio ha gettato nel panico molte persone che si trovavano da quelle parti.

Non è la prima volta che accadono fatti violenti in pieno centro. Casi isolati di sbandati? Balordi che litigano per debiti di droga? Giusto non creare inutile allarme, ma non bisogna abbassare la guardia.