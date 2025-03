Ladro rumoroso. Arrestato 28enne dai carabinieri

Un ladro troppo rumoroso. Che ha messo in allarme il vicino di casa. E i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Perugia il presunto responsabile lo hanno trovato ancora in azione. Arrivati nella palazzina da dove era arrivata la segnalazione, i militari dell’Arma hanno notato il portone d’ingresso con chiari segni di forzatura, una volta entrati si sono trovati di fronte un uomo, risultato poi essere un 28enne romeno senza fissa dimora e con precedenti di polizia, che avrebbe anche cercato di nascondersi in un pianerottolo.

L’uomo, nella circostanza, è stato trovato in possesso di attrezzi da scasso, nello specifico un martello, due lime e un coltello multiuso. Portato al comando dei carabinieri per gli atti previsti dal caso, è stato dichiarato in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza. A conclusione del processo per direttissima, l’arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’arresto, sottolinea il comando provinciale dei carabinieri, "costituisce un importante riscontro all’intensificata azione di prevenzione e repressione del fenomeno dei furti in abitazione, con particolare attenzione alle aree sensibili del capoluogo", acme grazie al supporto in questo periodo dalle Squadre di intervento operativo e ai militari delle reparti territoriali.