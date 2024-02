“Abbiamo paura”. Villa svaligiata dai ladri, via gioielli e orologi di lusso

Spello (Perugia), 1 febbraio 2024 – Villa presa d’assalto dai ladri domenica scorsa, nel tardo pomeriggio, nella zona di Porta Prato. Ingente la refurtiva: almeno quattro orologi di lusso, gioielli e denaro per un totale di diverse decine di migliaia di euro. Sul caso indagano i carabinieri di Foligno, diretti dal maggiore Giuseppe Agresti, che hanno visionato anche le telecamere di videosorveglianza della villa. Il furto è stato messo a segno da almeno due persone. La casa di tre piani è stata messa a soqquadro, dal bagno alla soffitta. I malviventi sono entrati dal giardino e, appena giunti all’interno della casa, hanno bloccato tutte le porte d’ingresso, come emerge dalle registrazioni di alcune telecamere private della zona. Il proprietario ha dovuto scavalcare per entrare in casa, poiché i ladri avevano bloccato e divelto il portone di ingresso, alto tre metri e spesso dieci centimetri, oltre ad aver tagliato l’inferriata con cesoie elettriche da carpentiere. Non è il primo furto che si è verificato nella zona.

«È il secondo furto che ci capita in un mese – riferisce la proprietaria, comprensibilmente scossa per l’accaduto -; il primo è avvenuto in un’altra nostra casa nella zona di Fontevecchia. Sono anni che le persone a Spello, prima della campagna, poi della periferia ed ora del centro storico, devono vivere nella paura costante di essere derubate". La signora aggiunge anche che "le strade non sono illuminate, ci sono pochissime telecamere di sicurezza e noi privati siamo costretti a provvedere a nostre spese". "Questi malviventi - continua la proprietaria della villa svaligiata – studiano per giorni i colpi da mettere a segno, e lo fanno completamente indisturbati. Sono professionisti del crimine, gente pericolosa che ha capito che oramai a Spello si può fare bottino con due e tre giretti facili nelle case". La proprietaria dell’abitazione parla anche della città: "Spello non è più un gioiellino e a pagare la mancanza di sicurezza sono i cittadini: una situazione oramai insostenibile. La sicurezza del nostro paese e dei suoi abitanti dovrebbe essere messa al primo posto, mentre siamo del tutto abbandonati a noi stessi". I ladri sono usciti con la refurtiva dieci minuti prima che i proprietari rientrassero. "E se fossimo entrati durante la rapina? Se ci fosse stato una colluttazione con il ladro, se fosse morto qualcuno?", chiede la signora. Nei giorni scorsi, all’alba, i ladri sono penetrati in un’abitazione di Assisi, svaligiando il piano inferiore mentre i proprietari dormivano in quello superiore. Rubati gioielli, abiti e borse di valore. Anche per questo episodio indagano i carabinieri.