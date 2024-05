Ladri scatenati: bar “visitato“ due volte in pochi giorni

Ancora attività ristorative e commerciali nel mirino dei ladri, tornati a colpire nella zona di via Sandro Pertini: nel mirino un bar gelateria, già oggetto di un’incursione ladresca nella notte fra il 30 aprile e il 1°maggio, un ristorante, un centro estetico, con bottini in corso di quantificazioni, ma sembrerebbero limitarsi al fondo cassa e, nel caso del bar, a sigarette. È stato proprio il titolare del bar gelateria Skuisito a rendere noto l’episodio - verificatosi fra venerdì e sabato - e a pubblicare, così come nel caso precedente, le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Anche in questo caso potrebbe trattarsi di un ladro solitario, forse lo stesso della volta precedente, capace di ben destreggiarsi nel centro commerciale e di mantenere freddezza nell’operare mentre suona l’allarme. Ha aperto cinque porte, partendo da una laterale per poi entrare nelle attività e prendere quello che ha trovato. Poi la fuga. "Che bello rivederti, mi sei mancato tanto", l’amaro commento del proprietario di Skuisito. L’altra volta i carabinieri e il titolare del locale erano giunti solo qualche secondo dopo che il ladro era fuggito. Indagini dunque in corso per cercare di individuare il colpevole di colpi dai magri bottini, ma che destano preoccupazione per il continuo ripetersi. A Santa Maria degli Angeli, in meno di un mese, sono stati presi di mira un negozio di profumeria e prodotti per la pulizia della casa e un bar nella zona di viale D’Annunzio, e negli ultimi quattro giorni, per due volte, il centro commerciale di via Pertini.