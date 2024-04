Ladri-bambini: hanno 9 e 12 anni. Presi durante il furto in una casa. Lei faceva il palo, lui rubava i gioielli

Nove e dodici anni: "topi" d’appartamento così giovani e difficile torvarne. Eppure ieri a Perugia la polizia ne ha fermati due pochi minuti dopo aver compiuto un furto in una casa. Due bambini dunque, uno faceva il palo e l’altro entrava nelle abitazioni e ruabava oggetti di calore. Da non credere. Eppure entrambi sono stati deenunciati poiché trovati in possesso di refurtiva e, uno di loro, anche di oggetti atti allo scasso.

La segnalazione al Numero unico di emergenza europeo (il 112) è arrivata da un cittadino che ha notato uno dei due giovani – il 12enne tra l’altro con precedenti per furto – entrare all’interno di un’abitazione e l’altro – una bambina di soli 9 anni – rimanere fuori a fare il “palo”. I poliziotti, giunti sul posto, dopo aver bloccato la bambina, hanno effettuato un sopralluogo alla ricerca del 12enne che, sorpreso poco dopo all’interno dell’abitazione, con uno scatto repentino, si è dato alla fuga. Inseguito dagli agenti, è stato poi ritrovato nei pressi del parco Chico Mendez, zona Cortonese.

Sottoposto a perquisizione, è statodunque trovato in possesso all’interno di uno zaino in suo possesso di gioielli, un orologio, un rasoio elettrico e articoli di bigiotteria provento di furto. Il giovane, inoltre, aveva anche – come accennato – quattro cacciaviti e alcune lastre in plastica, verosimilmente utilizzati per forzare le serrature. Accompagnati in Questura per gli accertamenti di rito, è emerso che i due minori erano gli autori anche di un altro furto in appartamento, avvenuto quella stessa mattina in uno stabile in via Enrico Fermi. Per questi motivi, gli agenti hanno deferito entrambi all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato continuato in concorso; il 12enne, inoltre, è stato denunciato per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Una vicenda che sembra quasi incredibile ma che purtroppo vede protagonisti a volte bambini "instradati" a queste attività da genitori e parenti.