L’addio al piccolo Tommaso Pioli. In aria palloncini bianchi e celesti

Tante persone, tra cui numerosi giovani, ieri pomeriggio, nella chiesa parrocchiale di Pieve Fosciana, hanno dato l’estremo saluto, al piccolo Tommaso Pioli, che mercoledì prossimo 8 gennaio avrebbe compiuto 5 mesi, deceduto al Meyer di Firenze, giunto con l’elisoccorso dall’ospedale San Francesco di Barga, la mattina del 30 dicembre in condizioni disperate, come riportato da un comunicato dell’Azienda Usl Toscana nord-ovest.

Secondo i primi accertamenti sanitari Tommaso è stato colpito da un meningococco di tipo B. Nell’omelia il parroco don Riccardo Micheli, con parole delicate e confortanti ha cercato di fare arrivare ai genitori Inga e Gianluca, al fratello Davide, ai nonni e agli zii e i parenti tutti, distrutti dal dolore, parole di vicinanza e di affetto, improntate alla certezza e al conforto della Fede. In questo periodo natalizio la scomparsa di un bambino di pochi mesi desta ancora più tristezza, dolore, incredulità e quasi rabbia contro un destino così avverso.

Ecco che la Fede rappresenta l’unico sollievo nel pensare a Tommaso diventato un angelo e che sarà di conforto e di aiuto ai suoi cari che ha lasciato così troppo presto. Tantissime le società di calcio, giocatori, dirigenti che si sono stretti intorno alla famiglia Pioli da sempre legata al mondo del calcio, a cominciare da nonno Graziano, a suo figlio Diego. Il River Pieve Aps e l’U.S. Castelnuovo hanno partecipato ufficialmente al lutto della famiglia Pioli con un manifesto funebre.

Per volontà della famiglia, non fiori, ma offerte all’Associazione "Il Sogno" di Castelnuovo. L’amministrazione comunale di Pieve Fosciana ha inviato un telegramma di condoglianze a nome dell’intera comunità pievarina. "Abbiamo veramente iniziato l’anno - commenta addolorato il sindaco Francesco Angelini - con tanta tristezza per un bimbo così piccolo che ci ha lasciato". Parole di cordoglio e di vicinanza alla famiglia anche da parte della presidente del Consiglio comunale Annarita Fiori.

Vicini al fratello Davide l’intera classe con numerosi insegnanti della II D della Scuola Media di Castelnuovo, frequentata dal ragazzo. All’uscita di chiesa della piccola bara bianca, palloncini bianchi e celesti sono stati fatti volare verso il cielo, mentre la bara veniva adagiata, con molta dolcezza, sul carro funebre dell’agenzia Pedreschi per poi procedere con un lungo corteo verso il locale cimitero. Anche la pioggia, allora, ha ripreso più intensa, quasi un simbolico scroscio, per salutare il piccolo Tommaso.

Dino Magistrelli