L’ADDIO A Angelo Piccotti

Per la prematura scomparsa dell’avvocato Angelo Piccotti arriva anche il cordoglio del sindaco Stefano Zuccarini. "Profondo cordoglio e le più sentite condoglianze, anche a nome dell’intera amministrazione comunale, alla famiglia dell’amico e collega Angelo Piccotti, uomo di grandi qualità umane e professionali, punto di riferimento della comunità e del nostro territorio. E’ una scomparsa che lascia un grande vuoto in me ed in tutte le persone che hanno avuto modo di conoscerlo. Un abbraccio affettuoso e sentito a sua moglie, Alessandra Leoni, grande amica e stimata assessore alla cultura e a suo figlio Edoardo. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia e ai parenti tutti. Saremo insieme a loro, per rivolgere l’ultimo saluto ad Angelo", oggi alle 15 nella Cattedrale di San Feliciano.

Diverse le espressioni di cordoglio per la scomparsa di Piccotti. C’è anche il Lions Club Foligno che si rivolge anche all’assessore Leoni in quanto già socia del club. Sull’improvvisa tragedia si era espresso anche l’europarlamentare Marco Squarta: "È venuto a mancare un amico vero, un uomo speciale Angelo Piccotti. Avvocato stimato, ma prima ancora una persona buona, generosa, sempre con un sorriso sincero sulle labbra. Angelo è stato un punto fermo in tanti momenti della mia vita"