Laboratori digitali gratuiti domani dalle 9

ORVIETO Un altro sabato ricco di incontri alla biblioteca comunale per gli appassionati di informatica, arte, creatività e interessati all’impegno sociale. E’ il prossimo appuntamento con il progetto “Giovani in Biblioteca“ in programma domani.

Alle 9, in sala digipass, con gli esperti di Linux User Group di Orvieto si potrà partecipare al laboratorio di “Social mapping“ e alle 11 al laboratorio di “Bacheca virtuale“. Si tratta di laboratori gratuiti rivolti a chi vuole scoprire come sfruttare al meglio strumenti digitali open source per creare, imparare e collaborare.

Il laboratorio “Social mapping – Esplora il territorio orvietano attraverso la tecnologia e la ricerca“, con l’aiuto di strumenti liberi come OpenStreetMap e LibreOffice consentirà di realizzare una mappa che racconta gli eventi e i personaggi che hanno reso speciale Orvieto.

Il laboratorio “Bacheca Virtuale“ permetterà invece di creare uno spazio online dove scambiarsi testi scolastici in modo semplice e veloce, apprendendo al contempo strumenti open source come LibreOffice, WordPress, The Gimp, Telegram e altre piattaforme social.