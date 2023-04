La Trafomec è degli operai Il gruppo rileva l’azienda

Si apre una nuova era per la Trafomec di Tavernelle. E’ stata comunicata l’aggiudicazione definitiva del ramo di azienda a favore di Trafocoop, la società cooperativa della Valnestore costituita dai 31 dipendenti della fabbrica in cui si producono trasformatori. Si è conclusa così la notte scorsa una lunga vicenda iniziata nel 2016 (per citare solo la storia recente), quando l’azienda era stata rilevata dalla InducTek di Xiang Xiong Cao, l’imprenditore cinese del quale letteralmente non si sono più avute notizie dai tempi della pandemia. Dopo un periodo di stipendi non pagati e debiti accumulati per diversi milioni di euro è stata aperta la procedura di fallimento.

E’ in questa fase che agli intraprendenti operai la soluzione da intraprendere è sembrata quella del workers buyout, decidendo così di impegnarsi in prima persona. Ora ci sono 60 giorni per arrivare alla stipula del contratto e fino a quel momento la Trafocoop non canterà di certo vittoria, ma tutti in valle incrociano le dita perché la sfida la vincano gli operai.Una speranza che si accende dopo tante traversìe vissute nel corso degli anni.

Primo tra tutti il sindaco di Panicale Giulio Cherubini che lancia un vero e proprio appello "a tutte le forze socioeconomiche del territorio affinché sostengano la sfida dei nostri concittadini". Le istituzioni tra cui appunto il Comune e la Regione hanno da sempre seguito da vicino la vicenda che riguarda le sorti di tante famiglie, soprattutto nella fase più complessa in cui è stato fondamentale anche l’apporto del mondo cooperativo.