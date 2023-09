La tomba etrusca torna visitabile da turisti e scolaresche

PORANO – Dopo circa un anno e mezzo, torna visitabile anche a gruppi di turisti e scolaresche, oltre che a ricercatori e studenti universitari, la tomba etrusca “Hescanas“ in località Molinella, unica in Umbria con pitture ancora visibili em risalenti al quarto secolo a.C., oggetto nel frattempo di interventi di restauro conservativo. La tomba rappresenta uno dei tesori archeologici più importanti e suggestivi della regione oltre ad essere conosciuta e studiata dagli etruscologi, perchè è quella che fornisce le maggiori indicazioni sullo svolgimento dei banchetti nell’antica Etruria. Con questa apertura alle visite si completa l’offerta culturale e turistica in tema etrusco nel territorio di Porano, a cui si aggiungono le visite guidate alle Tombe Golini I e II in località Settecamini, anche con l’ausilio di strumentazione multimediale immersiva. Le visite guidate sono possibili tutto l’anno, sia nella lingua italiana che nelle lingue straniere, soltanto su prenotazione obbligatoria:e.mail [email protected], 334 255 5684.