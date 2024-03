La Ternana torna ad allenarsi . E i tifosi preparano la trasferta

Le Fere riprenderanno a lavorare dopodomani (ore 14.30) al “Taddei“, dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico Roberto Breda ieri, al termine dell’allenamento congiunto svoltosi al “Liberati“ con la Primavera di Salvatore D’Urso. Non hanno preso parte alla seduta Lorenzo Amatucci, Marco Capuano, Christian Dalle Mura, Andrea Favilli, Ange N’Guessan e Federico Viviani, i quali hanno svolto lavoro personalizzato, mentre sono stati ancora assenti Niklas Pyyhtia e Jan Zuberek, impegnati rispettivamente con l’Under 21 della Finlandia e l’Under 20 della Polonia. L’allenamento di mercoledì sarà a porte aperte e segnerà l’inizio della preparazione in vista della trasferta di lunedì prossimo a Genova contro la Sampdoria (ore 20.30). Il campionato ripartirà dopo la sosta delle Nazionali e per i rossoverdi comincerà il mini-torneo finale di otto gare che condurrà al prossimo 10 maggio, giorno in cui si chiuderà la regular season.

L’obiettivo è di arrivare a quella data con la salvezza in tasca, nel rispetto dei programmi fissati dalla società l’estate scorsa. La Ternana dovrà vedersela coi blucerchiati che nelle ultime giornate si sono risollevati in classifica e nel morale, tanto che sotto la Lanterna adesso non si parla più di salvezza ma di play-off. La sfida è assai difficile per le Fere che dal canto loro vogliono dare continuità all’importantissima vittoria ottenuta in casa nello scontro diretto col Cosenza prima della sosta. Un successo che ha dato fiducia all’intero ambiente rossoverde, alimentando le speranze della tifoseria che in questi giorni sta preparando un altro esodo per la trasferta di Pasquetta. Peraltro, tra i supporter della Ternana e quelli della Sampdoria esiste uno storico gemellaggio per cui saranno in tanti a seguire la squadra a “Marassi“, anche in considerazione del fatto che per tale partita non sono previste restrizioni di alcun genere.

Già da oggi, con l’inizio della prevendita dei biglietti del settore dello stadio ligure riservato ai ternani, si potrebbe avere un riscontro significativo sulla presenza dei sostenitori delle Fere. I biglietti sono disponibili online al sito https://www.ticketone.it/ e nei punti vendita TicketOne (a Terni, New Sinfony in Galleria del Corso), al costo di 15 euro per l’intero e di 10 euro per i minori di 18 anni, esclusi i diritti. La prevendita chiuderà alle ore 19 di domenica 31 marzo. GIOVANI: nel fine settimana, ferme la Primavera di D’Urso e l’Under 16 di Savini, le giovanili rossoverdi hanno conquistato un pareggio e subito due sconfitte. L’Under 14 Pro di Schiavi ha fermato sullo 0 a 0 il Frosinone in trasferta, mentre hanno perso l’Under 17 di Romeo, 3 a 2 rocambolesco a Catanzaro, e l’Under 15 di Caccavale, 2 a 0 ad Empoli.