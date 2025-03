La Ternana sprofonda a Lucca. Rossoverdi spenti e travolti

LUCCHESE 4TERNANA 1

LUCCHESE (3-4-3): Melgrati, Gucher, Benedetti, Rizzo, Ballarini, Welbeck (47’ st Gasbarro), Visconti, Antoni, Selvini (47’ st Gheza), Fedato (dal 40’ st Salomaa), Magnaghi (15’ st Badje). A disp.: Coletta, Allegrucci, Da Silva, Cartano, Lutnik, Moschella, Galli. All. Gorgone

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi, Casasola, Maestrelli, Capuano (14’ pt Vallocchia), Tito (1’ st Martella), Corradini (1’ st Ferrante), De Boer, Donati (1’ st Fazzi), Curcio (22’ st Romeo), Cicerelli, Cianci. A disp.: Vitali, Millico, Aloi, Ciammaglichella, Donnarumma. All. Abate

ARBITRO: Andeng Tona Mbei di Cuneo

MARCATORI: 2’ e 26’ pt Magnaghi, 12’ pt Visconti, 37’ pt Cicerelli, 28’ st Badje

NOTE: Ammoniti: Fedato, Gorgone, Cicerelli, Melgrati, Vallocchia, Badje, Romeo, Welbeck. Angoli: 3 a 9. Recupero: 2’ e 3’

TERNI - La Ternana crolla inaspettatamente al "Porta Elisa" dove scrive la peggiore pagina della propria stagione, compromettendo in modo pesante il tentativo di recuperare punti alla capolista Virtus Entella che nel posticipo di stasera ha l’opportunità di aumentare le distanze. Inoltre, la squadra di Abate adesso è costretta a fare i conti anche con una situazione molto critica a causa di infortuni e squalifiche che rendono più difficile l’impresa di agganciare il primo posto in classifica. A Lucca è stato un pomeriggio da incubo. Le fere sono rimaste dentro gli spogliatoi fin dopo il fischio d’inizio dell’arbitro e la Lucchese ne ha approfittato passando al 2’ con la rete messa a segno da Magnaghi, qualche secondo prima del palo colpito da Selvini, e poi raddoppiando al 12’ con Visconti. Un avvio di gara shock per la Ternana che peraltro al 14’ è stata costretta a fare a meno del capitano Capuano, infortunatosi. Debole la reazione della squadra rossoverde, col tiro da fuori area di Tito (19’) che ha sfiorato la traversa. Si è trattato soltanto di un lampo perché i toscani hanno calato il tris al 26’ con Magnaghi (doppietta per lui) mettendo in ghiaccio il risultato ben prima che scoccasse la mezzora di gara. La Ternana ha provato a riaprire i giochi con Cicerelli che al 37’ ha infilato Melgrati con una punizione millimetrica quasi dal limite dell’area, mentre al 39’ il portiere della Lucchese ha compiuto un intervento miracoloso sul tiro ravvicinato di Corradini. Al 45’ Curcio, ben servito da Cicerelli, sciupa in area l’occasione del possibile raddoppio calciando debolmente la palla così da consentire al portiere di bloccarla agevolmente a terra. Nella ripresa la Ternana tenta di cambiare le sorti del confronto, ma quando la Lucchese affonda l’azione la retroguardia rossoverde traballa paurosamente. Come al 20’ quando Vannucchi respinge un tiro ravvicinato del solito Selvini evitando la quarta rete dei toscani che, però, giunge al 28’ ad opera di Badje su un’azione in contropiede. Per le fere è notte fonda e il futuro preoccupa. I rossoverdi, seguiti in trasferta da quasi 700 tifosi, escono ridimensionati da Lucca ma sono chiamati a reagire immediatamente per non lasciare nulla di intentato.

Massimo Ciaccolini