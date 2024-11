La Ternana domani nel “bunker“ del Carpi. Primo obiettivo: tenere il passo del Pescara

I rossoverdi devono tenere il Pescara nel monitor e possono allungare sulla Torres. Il biglietto da visita del Carpi, però, è la lunga imbattibilità interna. Domani al “Cabassi“, dove i padroni di casa non perdono da ben ventidue gare, la squadra di mister Ignazio Abate dovrebbe presentarsi con tutti gli effettivi a disposizione, tranne, ovviamente, il lungodegenti Damiani e Krastev. Oggi il tecnico sarà in conferenza stampa alle o 13, dopo l’allenamento di rifinitura e prima della partenza per l’Emilia. Vedremo se fornirà qualche indicazione in merito all’undici iniziale, che comunque non dovrebbe discostarsi molto da quello schierato contro la Lucchese, nel turno precedente al “Libero Liberati“ che ha visto le Fere imporsi con un perentorio 5 a 0. Si potrebbe anche ipotizzare una conferma in blocco, ma la tipologia dell’avversaria e la condizione del gruppo rossoverde, che appare in crescita generale, lasciano ipotizzare qualche ballottaggio soprattutto in difesa e a centrocampo. Abate, tra l’altro, ha più volte effettuato mosse a sorpresa, ovviamente anche dettate da quanto visto in allenamento. E dopo la gara con la Lucchese, pur sottolineando i meriti della squadra per la roboante viittoria, ha anche sottolineato alcuni aspetti che non gli sono piaciuti. Domani la Ternana scenderà in campo alle 20.30 (in contemporanea con il Pescara impegnato in casa con il Pineto) e ha l’occasione di staccare la Torres che è stata sconfitta 1-0 a Ferrara rimediando il secondo ko consecutivo dopo quello interno con la Virtus Entella (che alle 15 odierne giocherà in casa con il Campobasso).

SETTORE GIOVANILE La formazione Primavera è stata sconfitta 2-0 a Napoli. Era una sfida complicata, considerando che i partenopei di Rocco sono in piena lotta per il primo posto. Al "Giuseppe Piccolo" di Cercola la partita ha assunto una direzione precisa fin dall’inizio con il gol di testa di Raggioli al’11’ su palla da calcio d’angolo e con quello di Gioielli su rigore al 14’. Poi la Ternana di Morrone ha iniziato a prendere le misure, si è difesa con ordine, ma non è riuscita a essere incisiva in avanti. Grande giornata per l’Under 16 che ha vinto 6-0 a Giugliano con i gol di Cavalletti (2), D’Onofrio, Camozzi, Ponziani e Pavese. La squadra allenata da Romeo si mantiene dunque nelle zone alte della classifica. Turno di riposo per l’Under 17 di Di Loreto e per l’Under 15 di Caccavale.

Augusto Austeri