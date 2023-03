La tavolozza in ’Lo cunto de li cunti’ Laurea con lode per Margherita

"Congratulazioni dottoressa!". Margherita Bioli si è laureata con il massimo dei voti, 110 con lode, presso l’Università Studi di Perugia, corso di laurea Magistrale in Italianistica e Storia Europea, discutendo la tesi su “la tavolozza pittorica in “lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile. Tradizione fiabesca e trasposizioni mediali. Relatore il professor, Fabrizio Scrivano. La tesi è suddivisa in tre capitoli: nel primo capitolo è stato fatto un lavoro di mappatura degli elementi cromatici nel testo del Seicento “Lo cunto de li cunti overo Lo trattenemiento de ‘ peccerille”. Gli altri due capitoli sono dedicati ad alcune trasposizioni cinematografiche dell’opera di Basile, indagando sull’uso del colore e del suo significato. Temi significativi sotto il profilo culturale e storico destinati ad incidere nella vita quotidiana. Alla neo-dottoressa fanno gli auguri mamma Cristina Rossi e babbo, Lucio Bioli.