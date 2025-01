"La tariffa dei rifiuti cresce ancora del 15 %"

TREVI "Un nuovo aumento del 15% della tariffa sui rifiuti inaugura il 2025 per i trevani, con buona pace del sindaco Gemma che appena pochi giorni fa ha fatto gli auguri di buone feste ai concittadini promettendo di mantenere inalterate le tariffe". Così la consigliera comunale di minoranza Dalila Stemperini. "Assistiamo – spiega – al terzo aumento della Tari varato dall’attuale amministrazione comunale dopo nemmeno due anni di governo di centrodestra, a fronte di un peggioramento del servizio che vede crollare la raccolta differenziata al 64% dal 71 % , lasciato dalla precedente amministrazione. A tutti, cittadini e imprese, viene chiesto di sostenere un aumento dei costi del servizio di igiene urbana ancora più alto di quello dello scorso anno". "Un aumento piuttosto oneroso – precisa la Stemperini - a fronte di un peggioramento del servizio che negli scorsi anni, grazie alle politiche adottate dal centrosinistra, ha portato Trevi ad essere il Comune più virtuoso della Vus con il 71% di raccolta differenziata, che oggi rimane solo un lontano ricordo nella totale indifferenza dell’assessora Speroni che, interpellata in Consiglio Comunale, ha preferito non rispondere".