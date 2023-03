La ’’Strasimeno’’ parla inglese Hart strappa la vittoria a Buccilli E al Lago è invasione di podisti

Passato lo scorso anno il ventennale, la Strasimeno ha ripreso la sua marcia verso nuovi traguardi e lo ha fatto alla sua maniera, con un’autentica invasione di scarpette da corsa che hanno contornato tutto il lago, coinvolte nelle 5 gare (senza contare le non competitive) dell’ultramaratona di Castiglione del Lago. Una vera festa del podismo, che ha regalato come sempre grandi emozioni e anche risultati a sensazione. In sede di presentazione si parlava molto del tentativo di Carmine Buccilli di firmare il pokerissimo sui 58 km, ma il corridore laziale ha trovato questa volta un ostacolo insormontabile nella persona del britannico Henry Hart (Belgrave Harriers) tornato in grande spolvero dopo aver preso le misure alla gara lo scorso anno con il 7° posto. Hart si è aggiudicato la corsa in 3h34’03” precedendo Buccilli (Atl.Santa Marinella) di 3’53”, terzo gradino del podio per Simone Pessina (Bergamo Scart Atl.) a 4’36”. La prova femminile ha incoronato l’ex tricolore di maratona Federica Moroni (Gs Gabbi) che in 4h11’55” ha staccato di 3’52” la croata Marija Vraijc, terza a 12’04” Silvia Luna (Grottini Team). Nella maratona vittoria di Filippo Bovanini (Atl.Avis Castel San Pietro) in 2h44’41”. A Federica Poesini (Tiferno Runners) la prova delle ragazze in 3h20’20”. Questo solo per citare alcuni dei risultati. Tra tutte le distanze agonistiche ben 1.122 i classificati, un numero che sottolinea il successo dell’evento.