La strada della vergogna San Martino irraggiungibile anche per le ambulanze

Ritorna di attualità la viabilità delle frazioni che, insieme a quella interna del capoluogo, propone non da ora problemi di manutenzione, di adeguamento oltre che di sicurezza. Pur con l’attenuante dovuta alle dimensioni di un territorio che per estensione è il settimo di Italia (Kmq 525), ci sono delle situazioni in cui la mancanza di risposte alle numerose sollecitazioni e suggerimenti da parte della popolazione interessata provoca proteste e polemiche. Residenti ed operatori turistici della frazione di San Martino in Colle servita, si fa per dire, dalla ’Strada comunale del Vago’, lanciano ancora una volta l’allarme per una situazione considerata insostenibile. La strada parte dalla provinciale per Mocaiana, incrocio poco dopo il bivio di Scorcello, e sale fino a collegarsi con quella che congiunge la frazioni di Montanaldo e Goregge.

"Dopo l’allarme lanciato lo scorso anno proprio dalle vostre colonne – lamentano i residenti – le condizioni della strada sono peggiorate come fondo della carreggiata e sicurezza complessiva". "Così non possiamo andare avanti – sintetizza la situazione A.B - Il fondo stradale è pieno di irregolarità e di buche profonde e pericolose. Chi la percorre, anche cittadini e turisti oltre a noi residenti, si lamenta di continuo e teme conseguenze sia personali che per i loro veicoli".

Si giunge all’assurdo di moto e motorini lasciati in garage per evitare il rischio di pericolose cadute. Purtroppo dopo l’allarme lanciato lo scorso anno le cose sono rimaste tali e quali; c’è stato qualche sopralluogo e colloqui con tecnici ed amministratori comunali, le consuete promesse senza alcun seguito. Con conseguenze negative anche gli stessi soccorsi sanitari. A suo tempo la ’Strada del Vago’ è finita anche su Facebook con un filmato-denuncia postato da alcuni operatori dopo un intervento. "Abbiamo fatto un servizio per una paziente in zona San Martino in Colle – si legge nel breve testo che introduce le riprese operate dall’interno dell’ambulanza – Credo che al video (le immagini registrano con drammatico realismo le pesanti conseguenze legate dalla carreggiata sconnessa) non si debba aggiungere niente". La popolazione è stanca, le attività turistiche rilanciano accuse e rilievi della clientela: è urgente intervenire.